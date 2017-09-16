Завершился первый этап российско-белорусских учений «Запад-2017»

09:10, 17 сентября 2017, ПАИ

16 сентября завершился продолжавшийся трое суток первый этап совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017», который проходил в том числе в Псковской области.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, к настоящему моменту российские и белорусские военные отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника, а также планирования стратегической операции в районах ответственности. Кроме того, участники учений выполнили задачи по «приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, выходу в районы сосредоточения, развертыванию пунктов управления и командных пунктов, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения».

ВКС России в рамках задач противовоздушной обороны, а также группировки авиации и войск ПВО «выполнили комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района от воздушного нападения противника с применением стоящих на вооружении современных и перспективных автоматизированных систем управления войсками различных уровней». Также была протестирована совместимость и взаимодействие средств разведки, РЭБ, ПВО вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

На полигонах «Борисовский» и «Осиповический» подразделения вооруженных сил двух стран обнаружили и уничтожили условные диверсионные группы, блокировали незаконные вооруженные формирования и отразили наступления условного противника.

«Эти же вопросы в составе региональной группировки войск (сил) на Западном направлении были отработаны участвующими в учении подразделениями Западного военного округа, Балтийского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и специального назначения на полигонах «Лужский», «Правдинский», «Струги Красные» и в морских полигонах Балтийского моря», — говорится в сообщении военного ведомства.

Добавим, учения проводятся с 14 по 20 сентября, в них участвуют 12 700 военнослужащих. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.

Отдельно в Минобороны РФ прокомментировали опасения, которые высказывали представители ряд западных стран по поводу транспарентности российско-белорусских учений. Там заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. В ведомстве также указывали, что версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

При этом начальник российского Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев отмечал, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии.