В результате наезда фуры на припаркованный автомобиль в Островском районе погиб человек

10:58, 17 сентября 2017, ПАИ

В результате ДТП, произошедшего около 05:30 в субботу, 16 сентября, на 361 км федеральной трассы Петербург-Псков-Невель в Островском районе неподалку от деревне Решеты, погиб человек.

Как стало известно Псковскому агентству информации, грузовик MAN с прицепом под управлением мужчины 1960 года рождения врезался в стоящий автомобиль Ford Focus. В результате пассажир автомобиля, мужчина 1982 года рождения, скончался от полученных травм.

Отметим, судя по снимкам с места ДТП, грузовик также сбил ограждения на обочине и съехал в кювет.