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Общество

В Гдовском районе нашли ушедшую за грибами в четверг женщину

В субботу, 16 сентября, сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова совместно с сотрудниками полиции обнаружили пропавшую 14 сентября жительницу района.

Как стало известно Псковскому агентству информации, состояние здоровья женщину удовлетворительное. Она ушла в лет за грибами возле деревни Заборовье ещё в 7:00 в четверг, и вечером того же дня была объявлена в розыск.

При этом проводившиеся вчера поиски грибника в Псковском районе возле деревни Савино пока не увенчались успехом. Его розыск продолжится сегодня, 17 сентября.

Напомним, 15 сентября сотрудники полиции нашли двух женщин, ушедших за грибами и заблудившихся в лесу в районе деревни Хилово Порховского района.

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