Сегодня в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове пройдёт 5 мероприятий

11:38, 17 сентября 2017, ПАИ

Сегодня в Пскове завершается очередной фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в 12:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится показ нового фильма самого титулованного российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», после чего пройдёт творческая встреча с ним. Вход на мероприятие - по бесплатным пригласительным билетам.

Затем в 15:00 в БКЗ филармонии состоится концерт группы «The Retuses». Вход - свободный.

В 17:00 лидер известной панк-группы из Выборга «Последние танки в Париже» (ПТВП) Леха Никонов проведёт на малой сцене драмтеатра поэтический вечер.

В это же время в галерее «Цех» на территории театра пройдёт лекция Елизаветы Плавинской «Тяжесть и нежность советской книжной графики». Вход свободный

Завершится последний день фестиваля спектаклем «Старший сын» на большой сцене псковского драмтеатра. Он начнётся в 19:00. Билеты можно купить на сайте фестиваля.