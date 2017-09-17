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Общество

Медведев поздравил с праздником работников лесного комплекса России

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников лесного комплекса с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Все мы любим наслаждаться красотой природы, дышать чистым воздухом. Но как редко задумываемся о том, что берёзовая роща или сосновый бор – это результат огромного труда не одного поколения лесоводов. Всех тех, кто сохраняет лесные угодья, ухаживает за ними, защищает от болезней и пожаров, следит за порядком и санитарным состоянием. Сегодня мы говорим вам спасибо за вашу очень важную работу, от которой, без преувеличения, зависит будущее планеты и всего человечества», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил заслугу работников отрасли в том, что в настоящее время страны является одной из крупнейших держав. «Дальнейшее развитие отрасли, наряду с обеспечением охраны лесов и их восстановления, связано с внедрением передовых технологий и повышением инвестиционной привлекательности предприятий. И конечно, нам нужны современные специалисты, которые будут работать так же увлечённо, ответственно и с большой самоотдачей, как это делаете вы. Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. С праздником!» - сказал Д. Медведев.

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