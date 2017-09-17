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Общество

Россияне стали активнее платить по безнадежным долгам

Россияне стали активнее расплачиваться с кредитами с просрочкой от 180 дней, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Секвойя кредит консолидейшн».

По данным «Секвойи», в 2015 году доля заемщиков, которые раз в месяц вносили платежи по кредитам с просрочкой от 180 дней, составляла 5%. В прошлом году она увеличилась до 6%, а в 2017-м — до 9%. В то же время доля тех, кто вносит платежи по проблемным ссудам раз в год, в 2015 году достигала 8%. В 2016-м она снизилась до 5,5%, а в этом году не превышала 6%. 

Эксперты считают, что подобная статистика говорит о положительной тенденции: раньше безнадежные долги списывались банками, чтобы не создавать нагрузку на капитал. Теперь же заемщики начали их погашать.
«Должники подстроились под кризисные явления — у них возникла необходимость в новых кредитах, но есть понимание, что в текущей ситуации банк не одобрит кредит, если есть долг, — пояснил гендиректор «Секвойи» Алексей Терский. — Рекордное количество должников задумалось над своей кредитной историей».

По данным исследования, в результате улучшения платежной дисциплины уже 40% граждан из тех, кто вообще намерен погашать безнадежный долг, вносят платежи по ссудам раз в месяц. В 2015 году их было менее трети — 24%. А доля россиян, которые делают это реже раза в месяц, за тот же период сократилась с 76 до 60%.

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