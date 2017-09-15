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Политика

Матвиенко призвала ООН запретить «политические танцы» вокруг спорта

Международные спортивные организации и ООН должны запретить «политические танцы» вокруг спорта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее 17 национальных антидопинговых агентств призвали запретить российским спортсменам принимать участие в зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане, несмотря на заявление WADA о том, что обвинения в употреблении допинга не подтвердились в отношении 97 российских атлетов.

Спикер СФ заметила, что упомянутые 17 национальных агентств – «это те же традиционные наши «друзья», которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, нагнетания противостояния». «Они ущербные государства, они недальновидные государства», - сказала она.

В. Матвиенко уверена, что политические игры вокруг спорта недопустимы в мире. «Международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные «политические танцы» вокруг спорта», - подчеркнула она.

«Я уверена, что наши спортсмены обязательно будут участвовать в международных соревнованиях, в олимпийских соревнованиях и уже доказали, что Россия - великая спортивная страна, у нас великие спортсмены, которых никакими наветами не остановить», - заключила глава Совфеда.

 

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