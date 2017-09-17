Названы лучшие участники «Кросса нации -2017» в Пскове и Великих Луках

13:11, 17 сентября 2017, ПАИ

Названы лучшие участники всероссийского дня бега «Кросс нации -2017», который прошел 16 сентября в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

В Пскове на дистанции 1 км первыми оказались Вика Козлова (Псков) и Станислав Тарасов (Порхов).

4 км быстрее остальных преодолели Дмитрий Семеновский из Печор и Светлана Рябкина из Острова (1998 года рождения и моложе), Артем Грибов и Яна Михайлова из Псковского района (1997 года рождения и старше).

На дистанции 8 км среди женщина отличилась псковичка Анастасия Печернина. Среди мужчин лучшим назван Алексей Титов, среди юношей - Александр Григорьев (Псков)

В Великих Луках на дистанции 1 км победительницей стала местная жительница София Бондарева. В этой же категории первое место занял спортсмен из Новоржева Алексей Пашков.

Среди участников 1998 года рождения и моложе «золото» досталось Никите Карпенкову и Александре Голубковой (Великолукский район), среди мужчин – Илье Уткину (Великолукский район), среди женщин – Ангелина Горохова (Великие Луки).

На дистанции 8 км первыми финишировали Даниил Соболев (юноши, Великие Луки – Киров), Сергей Макаревич (мужчины, Невель), Вера Иванова (женщины, Великие Луки).

Всего «Кросс нации» в двух городах собрал более 2100 человек. Кроме того, впервые в Пскове в забеге на 250 метров соревновались участники специальной Олимпиады.