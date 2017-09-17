Новая спортивная площадка открылась в Гдове

13:19, 17 сентября 2017, ПАИ

17 сентября, в Гдове открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс при Центре внешкольной работы с детьми «Дубно», построенный на средства ПАО «Газпром» по программе «Газпром-детям». Поздравить с долгожданным праздником жителей Гдова приехал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Перед торжественной церемонией открытия был поднят государственный флаг России и прозвучал гимн РФ.

«Сегодня мы открываем один из восьми современных стадионов на территории области. Здесь есть возможность заниматься футболом, легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и сдавать нормативы комплекса ГТО», — сказал Андрей Турчак и поблагодарил компанию «Газпром» за строительство площадки в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией области.

Андрей Турчак также поздравил молодежь с тем, что в районе появилось еще одно место для занятий физкультурой и спортом. «Площадка открытая, и мы знаем, что району нужна и закрытая площадка для занятий физической культурой и спортом. Мы обязательно сосредоточим на этом наше внимание», — пообещал глава региона.

От имени ПАО «Газпром» выступил начальник производственного управления Павел Фомин. «Хочется пожелать, чтобы на этом стадионе зажглись маленькие звездочки, которые в будущем станут большими звездами спорта», — сказал представитель компании.

Очередным этапом развития спорта в Гдовском районе назвал создание спортивной площадки исполняющий полномочия главы района Николай Капитонов. Он поблагодарил всех причастных к строительству за появление нового спортивного объекта.

Затем официальные лица перерезали символическую красную ленточку, а отличившимся в сдаче нормативов комплекса ГТО губернатор Андрей Турчак и председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин вручили значки ГТО.

Стадион оборудован всем необходимым для занятий спортом. Здесь есть беговые дорожки, прыжковая яма, брусья, турники, площадки для игры в баскетбол и футбол. Покрытие сделано из резиновой крошки, а на футбольном поле уложен искусственный газон. Аналогичная площадка уже открылась в начале сентября в Острове. На очереди открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в Псковском, Усвятском, Красногородском, Пыталовском, Себежском и Палкинском районах.

По окончании церемонии сборные команды ветеранов Пскова и Гдова провели на новом стадионе товарищеский матч по футболу.