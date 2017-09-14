Греф прогнозирует «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну

14:40, 17 сентября 2017, ПАИ

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает «гигантского сдвига» в экономике после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он заявил во время съемок викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z», передает ТАСС.

Говоря о технологии блокчейн - одной их ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, Г. Греф подчеркнул, что, несмотря на ее незрелость, она очень перспективна, и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.

«Я думаю, 5-10 лет - это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», - сказал глава Сбербанка и добавил, что сейчас невозможно предсказать как именно изменится экономика и бизнес-модели.

«Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что это технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности», - отметил Герман Греф.

По его словам, пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях. «Более реалистичные цифры - от семи до 10 лет», - уточнил глава Сбербанка.