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Общество

Полиция Пскова ищет сотрудников для патрульно-постовой службы

Полиция Пскова приглашает граждан на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве готовы принять граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога).

Приглашаются лица в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья  выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

«Из числа  претендентов на должность полицейского (кинолога) отдается предпочтение лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим документ о соответствующем кинологическом образовании, заверенный нотариально или кинологической организацией», - отметили в УМВД.

Заработная плата - от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в ВС), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет № 32, контактный телефон 29-25-73.

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