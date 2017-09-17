Андрей Турчак сыграл в футбол на новом стадионе в Гдове

14:02, 17 сентября 2017, ПАИ

17 сентября сборные футбольные команды ветеранов Пскова и Гдова провели товарищескую встречу. Игра прошла на новой спортивной площадке, открывшейся сегодня в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

За команду областного центра играли губернатор Андрей Турчак, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин, председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков, почетный президент областной федерации футбола Михаил Шуев и другие.

Счет открыли хозяева поля. Но уже через несколько минут Андрей Турчак забил ответный мяч в ворота соперника. Второй мяч в ворота гдовичей отправил Николай Цветков с подачи главы региона.

По итогам двух таймов счёт стал 3:3.

После матча спортсмены поблагодарили друг друга за игру и сфотографировались на память.