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Общество

Главе госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ требуется заместитель

Объявлен конкурс на замещение должности заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

К претендентам предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Государственное и муниципальное управление» или иное высшее профобразование, соответствующее функциям и конкретным задачам, возложенным на служащего; стаж государственной службы не менее 2-х лет или стаж работы в сфере строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на руководящей должности не менее 4-х лет; знание федерального и областного законодательства по вопросам государственной гражданской службы и приоритетных направлений развития областей строительства и ЖКХ.

В списке условий прохождения службы значатся ненормированный рабочий день, командировки, повышенная ответственность при исполнении обязанностей.

Заместителю председателя комитета полагается ежемесячное денежное содержание в размере от 27000 рублей до 42 000 рублей в зависимости от стажа государственной службы и квалификации.

Документы в конкурсную комиссию можно подать по адресу: город Псков, улица Ленина, 6а, 2 этаж, кабинет № 14 по рабочим дням с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 

Конкурс пройдет в форме тестирования и индивидуального собеседования. Информацию о порядке и условиях его проведения можно получить по телефонам (8112) 29-98-30, 29-98-26.

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