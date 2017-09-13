Полиция безопасности учит латвийских чиновников распознавать шпионов
Полиция безопасности Латвии разместила на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов. Как сообщает Delfi со ссылкой на портал LETA, документ адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений страны.
ПБ советует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Кроме того, рекомендуется настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.
Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.
В рекомендациях ПБ говорится, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии. При этом должностные лица государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации. В Полиции безопасности Латвии также отметили, что шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении и так далее.
Там считают, что иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.
Помимо этого, ПБ подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион. Если им кажется, что произошел контакт со шпионом, то ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя советует обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. «В крайних случаях - под угрозой ареста, давления на членов семьи - можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ», - подчеркивается в материале.
О любых подозрительных контактах с зарубежными гражданами жителям страны нужно немедленно сообщать ответственному за безопасность учреждения лицу или ПБ, где гарантируют конфиденциальность предоставленной информации и ее источника, а также напоминают, что за сбор и передачу информации работникам иностранных спецслужб в Латвии предусмотрено лишение свободы.