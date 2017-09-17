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Общество

Псковская область вошла в число регионов СЗФО с наименьшей стоимостью набора продуктов

Псковская область оказалась с числе регионов Северо-Запада с наименьшей стоимостью условного (минимального) набора продуктов. Здесь сумма составила 4271 рубль 78 копеек. Об этом сообщает интернет-газета «Ваши новости» со ссылкой на данные Новгородстата.

Наименьшие цены в августе также установились в Новгородской (4183 рубля 41 копейка) и Вологодской (4199 рублей 91 копейка) областях.

Самый дорогой набор - в Архангельской (4944 рубля 84 копейки) и Мурманской (4749 рублей 12 копеек) областях.

В целом во всех регионах Северо-Запада в прошедшем месяце набор продуктов по сравнению с июлем подешевел от 7,6% до 4%.

 

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