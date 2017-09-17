Управление МЧС просит псковских дачников очистить участки от горючих отходов

15:46, 17 сентября 2017, ПАИ

Главное управление МЧС РФ по Псковской области призывает дачников своевременно очищать территорию своих участков от горючих отходов. Обращение размещено на сайте ведомства.

«Их, а также мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально выделенных площадках. Для большей надежности можете соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения отходов. Главное - не забывайте вовремя вывозить мусор на специальные свалки», - говорят в псковском МЧС.

Также в ведомстве напомнили, что нельзя разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. «Решив немного отдохнуть от дел, будьте бдительны: не курите в сараях, в местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи. Лучше отойти подальше от всего, что может легко загореться. Не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры. Внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым – и в этом случае обойтись без помощи пожарных будет проблематично», - предупредили псковичей.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

На случай пожара или загорания рекомендуется иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.

Если пожар все же произошёл, следует звонить в пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112.