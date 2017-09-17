Управление МЧС просит псковских дачников очистить участки от горючих отходов
Главное управление МЧС РФ по Псковской области призывает дачников своевременно очищать территорию своих участков от горючих отходов. Обращение размещено на сайте ведомства.
«Их, а также мусор, сухую траву, опавшие листья следует собирать на специально выделенных площадках. Для большей надежности можете соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения отходов. Главное - не забывайте вовремя вывозить мусор на специальные свалки», - говорят в псковском МЧС.
Также в ведомстве напомнили, что нельзя разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. «Решив немного отдохнуть от дел, будьте бдительны: не курите в сараях, в местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи. Лучше отойти подальше от всего, что может легко загореться. Не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры. Внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым – и в этом случае обойтись без помощи пожарных будет проблематично», - предупредили псковичей.
В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
На случай пожара или загорания рекомендуется иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.
Если пожар все же произошёл, следует звонить в пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112.