Глава Минздрава предложила способ избавить россиян от страха перед прививками

16:04, 17 сентября 2017, ПАИ

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила изменить условия страхования непривитых россиян. Об этом сообщает НТВ.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», - рассказала министр здравоохранения РФ.

По ее мнению, важно также бороться с распространением недостоверной информации. В настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней. Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», - отметила В. Скворцова и призвала граждан не бояться прививок, так как качество вакцин в России находится на очень высоком уровне.

«Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире», - разъяснила глава Минздрава.

В конце осени в России ожидается начало эпидемии гриппа. В этом году, по данным Минздрава, будет доминировать штамм AH1N1, так называемый «свиной грипп».

«Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых. Мы привили где-то 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов. И плюс для всех других групп населения у нас есть еще 3 вакцины. Нужно это делать в сентябре — в октябре, интенсивно, потому что уже с конца октября может прийти эпидемия… Все зависит от самих людей. От родителей, от детей. От всех вместе», - сказала Вероника Скворцова.