Псковские пожарные и спасатели отпраздновали день иконы «Неопалимая купина»
Сегодня, 17 сентября, в Пскове на территории 1-й пожарно-спасательной части «1-го отряда федеральной противопожарной службы по Псковской области» состоялось празднование дня иконы «Неопалимая купина».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, в мероприятии приняли участие сотрудники управления, личный состав гарнизона пожарной охраны областного центра, ветераны пожарного дела и священнослужители Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Открыл торжественное мероприятие заместитель начальника областного главного управления МЧС по ГПС Андрей Никулин. Он отметил, что проведение богослужения в день иконы Богородицы «Неопалимая Купина» стало для псковских пожарных доброй традицией, и имеет большое значение.
Перед собравшимися также выступили ветеран пожарной охраны, бывший начальник управления противопожарной службы Владимир Пузыня.
Священнослужители Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря провели молебен и богослужение на территории части, освятили пожарные автомобили и помещения пожарного депо.
По случаю празднования медали, благодарственные письма и ценные подарки получили отличившиеся в службе сотрудники.
Также личный состав главного управления и подчиненных подразделений приняли участие в режиме видеоконференцсвязи в благодарственном молебне, проходившем в Храме Христа Спасителя.
Отметим, образ Богородицы «Неопалимая Купина» считается покровительственным пожарным.