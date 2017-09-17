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Общество

Псковские пожарные и спасатели отпраздновали день иконы «Неопалимая купина»

Сегодня, 17 сентября, в Пскове на территории 1-й пожарно-спасательной части «1-го отряда федеральной противопожарной службы по Псковской области» состоялось празднование дня иконы «Неопалимая купина».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, в мероприятии приняли участие сотрудники управления, личный состав гарнизона пожарной охраны областного центра, ветераны пожарного дела и священнослужители Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Открыл торжественное мероприятие заместитель начальника областного главного управления МЧС по ГПС Андрей Никулин. Он отметил, что проведение богослужения в день иконы Богородицы «Неопалимая Купина» стало для псковских пожарных доброй традицией, и имеет большое значение.

Перед собравшимися также выступили ветеран пожарной охраны, бывший начальник управления противопожарной службы Владимир Пузыня.

Священнослужители Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря провели молебен и богослужение на территории части, освятили пожарные автомобили и помещения пожарного депо.

По случаю празднования медали, благодарственные письма и ценные подарки получили отличившиеся в службе сотрудники.

Также личный состав главного управления и подчиненных подразделений приняли участие в режиме видеоконференцсвязи в благодарственном молебне, проходившем в Храме Христа Спасителя.

Отметим, образ Богородицы «Неопалимая Купина» считается покровительственным пожарным.

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