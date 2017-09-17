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Общество

В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)

Сегодня в Пскове в часовне часовне Воскресения Христова на площади у железнодорожного вокзала в 15:00, как и анонсировалось в соцсетях, молебен последнему царю Российской Империи, великомученику Николаю II, а также «молитвенное стояние» против скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на молебен и стояние пришли порядка 30 человек. Всё происходило внутри часовни, активистов с какими-либо транспарантами или лозунгами на улице не стояло. В ходе стояния священнослужитель поставил верующих на колени.

В ходе акции, направленный на показ в российских кинотеатрах фильма «Матильда», которые некоторые верующие считают оскорблением памяти последнего русского императора и его семьи, причисленных РПЦ с лику страстотерпцев, священнослужитель, присутствовавший в часовне, призвал граждан проводить подобные «молитвенные стояния» каждую неделю.

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