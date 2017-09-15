Бери портфель, пошли домой

23:31, 17 сентября 2017, ПАИ

Дембельский аккорд 5-го созыва Псковской городской Думы в виде внеочередной сессии, состоявшейся 15 сентября — на 5-й день после выборов депутатов нового созыва — стал достойным завершением драматичной псковской политической пятилетки. Она стартовала весной 2012-го яркой и неожиданной победой «команды Цецерского», лидер которой за пару месяцев до того чуть не канул в политическое небытие, продолжилась «холодной войной» депутатского корпуса с сити-менеджером Петром Слепченко (и добровольной капитуляцией последнего), заиграла новыми красками в ходе разделения парламента на 2 лагеря после назначения главой администрации Игоря Чередниченко, перешла в стадию развязки после завоевания Псковом права проведения международной Ганзы, а затем уже катилась к сегодняшнему финалу сонно-спокойно, разбавляя скучную фабулу редкими новеллами — трагическими, как гибель в результате теракта в небе над Синаем заместителя главы Пскова Александра Копылова, и казусными, вроде «крестового похода» муниципалитета против лошадниц в Детском парке. На финишном спурте этой пятилетки — в ходе предвыборной кампании в новый созыв Думы — в Псков снова вернулась яркая политика с присущими ей «скандалами, интригами, расследованиями». И её шлейф протянулся до последнего смотра уходящего состава депутатского корпуса областной столицы.

Летучая сессия

Вокруг внеочередной сессии, назначенной на «после выборов», сразу возник нездоровый ажиотаж. Эту сессию на последней предвыборной неделе 5 сентября в ходе ежемесячного координационного совещания анонсировал сам глава Пскова Иван Цецерский. Он пояснил, что есть ряд вопросов, рассмотрение которых не терпит до октября, когда должна состояться первая полноценная сессия нового созыва.

Представители оппозиции сразу заподозрили тут коварный план «единороссов». «Мало того, что депутаты нынешнего созыва продлили полномочия с марта до сентября [формально полномочия 5-го созыва истекали ещё в марте 2017 года, и депутаты продлевали сами себе полномочия, чтобы провести выборы в Единый день голосования осенью — ПАИ]. Они еще и через пять дней после выборов 10 сентября решили собраться. Прикол в том, что на этой сессии, если она будет признана законной, нынешний созыв может отменить свое же решение №2403 от 14.06.2017 о назначении выборов 10 сентября и поставить город Псков на грань правовой коллизии. Для чего, полагаю, все и делается, т.к. уверенности в победе ЕР на выборах у самих единоросов нет», — написал в Facebook Алексей Малов, известный в околополитической среде конспиролог и член избирательного штаба кандидата в депутаты, руководителя «Империала» и «Псковпищепрома» Николая Рассадина.

Впрочем, поводов для появления у публики всяких сомнения подкинул и сам градоначальник, который в комментариях под тем постом огорошил следующим заявлением: «К сожалению всех писак и «мыслителей», никакой сессии не планируется 15 сентября. В этот день у нас планируется заседание федерального оргкомитета по Ганзе-2019 под руководством вице-премьера Правительства РФ О.Голодец».

Лишь потом, когда сессия всё же была официально назначена на 15-е, глава Пскова пояснил, что провести её, оказывается, хотели 14-го, но назначили в итоге на изначально объявленную пятницу в связи с переносом уже оргкомитета по Ганзе. Все эти недомолвки позволили предполагать, что вообще-то в муниципалитете сперва встревожились заявлениями оппозиционеров о нелегитимности сессии и решили лишний раз сверится с буквой закона.

Второй частью Марлезонского балета стали трагикомические события в помещении территориальной избирательной комиссии Пскова накануне сессии 14 сентября. Показания участников скандала расходятся, но с уверенностью можно говорить одно: в этот день в ТИК пришли четверо избранных в новый созыв Думы представителя КПРФ: Александр Баев и Дмитрий Михайлов, Сергей Фёдоров и Александр Тимофеев. Сопровождал их член городского избиркома от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Михаил Михайлов. Пришедшие потребовали у председателя комиссии незамедлительно зарегистрировать их депутатами и выдать им соответствующие «корочки». Получив отказ, «ленинцы», по словам председателя комиссии Владимира Кротова, отказались покидать кабинет с документами строгой отчётности, чем фактически заблокировали его внутри. (Стоит сказать, что первоначально по СМИ с чьей-то легкой руки разлетелась новость о том, что коммунисты взяли председателя ТИК в заложники). На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. К зданию, где помимо избиркома располагается ещё и налоговая инспекция, прибыли даже «скорая помощь» и бойцы ОМОНа, а также лидеры областных отделений КПРФ и «Справедливой России» (не особо скрывавших своих союзнических связей в ходе выборов) — Петр Алексеенко и Олег Брячак. В результате избранных депутатов увезли в региональное управление Следственного комитета РФ для дачи объяснений, а г-н Кротов вечером был госпитализирован в реанимацию: не выдержало сердце.

Правовая позиция представителей избирательной системы заключалась в том, что удостоверения депутатов коммунисты в четверг получить не могли хотя бы по той простой причине, что для этого сначала должны быть официально обнародованы результаты выборов. Обнародование происходит путём публикации решения ТИК об утверждении этих результатов в газете «Псковские новости», которые выходила в свет только в пятницу.

Правовой нигилизм «младодепутатов» (хотя тот же Дмитрий Михайлов был областным парламентарием, а сейчас возглавляет горком КПРФ) в этом вопросе ещё можно было бы понять, но вот их объяснения мотивов своего поступка не укладываются ни в какие логически объяснения. Так, Михайлов сообщил в комментарии ПАИ, что удостоверения народных избранников им были нужны, чтобы прийти на ту самую внеочередную сессию. Член облизбиркома Константин Калиниченко на этот пассаж заметил, что политики должны бы знать две простые вещи: во-первых, Псковская городская Дума является публичным органом местного самоуправления, и её заседания являются открытыми для всех граждан, никаких спецудостоверений для посещения сессий не требуется, во-вторых, депутатские мандаты 6-го созыва всё равно не давали бы коммунистам какого-то специального права выступать на сессии 5-го созыва (не говоря уже — участвовать).

То есть «революционеры» рисковали получить уголовную статью по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательной комиссии) из-за какой-то бессмыслицы.

Не блистала логикой и позиция экс-депутата гордумы и нынешнего персека обкома Алексеенко, который пояснил, что корочки его однопартийцам нужны были для подстраховки: дескать, когда сессии проходят в Городском культурном центре — всё в порядке, а когда в тесном зале здания Думы на Некрасова, мест зрителям может и не хватить. Про места он сказал верно, однако неясно, как в таком случае помогли бы корочки: выгонять других зрителей, докладчиков или журналистов из зала ради новоявленных «слуг народа» явно никто бы не стал...

«Встаньте, идите по домам, мы всё равно оспорим»

Видимо с оглядкой на те события в пятницу перед зданием гордумы дежурили трое сотрудников полиции... «Герои» предыдущего дня на сессию спокойно прошли, мест в основном зале им, естественно не хватило, и они тихо-мирно сидели в «предбаннике», глядя на происходящее через открытую дверь и слушая выступления через колонку.

Зато в зал (как всегда - со своим личным оператором, то бишь женщиной с «Айфоном» наперевес) прошёл главный псковский эсер Олег Брячак, загородивший проход и сразу заявивший сотрудницам аппарата Думы: «Я буду стоять или сидеть здесь, никуда не уйду».

Тем временем корреспондентам сотрудницы пресс-службы городского парламента раздавали заготовленные листы, в которых подробно были описаны правовые основания для проведения внеочередной сессии (со ссылкой на 131-й федеральный закон «О местном самоуправлении» и на позицию Конституционного суда). Кроме того, в них также было дано обоснование необходимости проведения сессии, то есть перечислены вопросы и даны пояснения, почему их рассмотрение не терпит отлагательств.

Для верности Иван Цецерский попросил озвучить юридические разъяснения сотрудницу правового отдела Думы, а про актуальность сессии попытался рассказать присутствующим сам. Но тут же его перебил Брячак, который решил лишний раз закрепить за собой реноме enfant terrible (фр. «ужасный ребёнок») псковской политики. Он назвал происходящее «цирком» попутно призвал депутатов «не позорить городскую Думу». При этом в ответ на возмущение Цецерского, попытавшегося купировать этот «внеочередной» вопрос повестки дня, Олег Михайлович оговорился, что сессия будет нелегитимной, если ему не дадут слово. Градоначальник воспользовался открывшейся возможностью узаконить сессию в глазах оппозиционеров, прервав своё выступление и поставив на голосование вопрос о том, давать ли слово лидеру псковских эсеров. Однако только двое парламентариев выразили желание послушать областного коллегу.

Г-на Брячака это, впрочем, не смутило: «Я всё равно скажу! Встаньте, идите по домам, не позорьте городскую Думу. Мы через суд оспорим всё это». В качестве аргумента он сослался на норму другого федерального закона - 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также на статью 9 Избирательного кодекса Псковской области, по которой выходило, что полномочия старого созыва должны были прекращаться сразу после выборов. Закончив пламенный спич под видеозапись («Я всё сказал!»), депутат регионального Собрания и несостоявшийся депутат гордумы (он проиграл в одномандатном округе как раз Ивану Цецерскому) спокойно покинул зал.

Глава Пскова вздохнул — «Жаль, что новый состав Думы теперь будет встречаться с этим каждый день» — и продолжил рассказывать о важности рассматриваемых на внеочередной сессии вопросов. Попутно он объявил, что установочная сессия 6-го созыва намечена на 22 сентября.

Только после этого депутаты наконец смогли приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

В Пскове всё спокойно

Первым вопросом значился отчет начальника городского отдела МВД Сергея Сурина за первое полугодие 2017 года. Он сообщил парламентариям обнадёживающие цифры о заметном снижении преступности, об увеличении раскрываемости.

А дальше начался раунд вопросов и ответов. Константин Болотин, например, пожаловался на лихачей, которые заезжают на авто и мотоциклах на набережную Великой — Сурин сообщил, что там и так дежурят полицейские мотопатрули, но пообещал дополнительно заняться этой проблемой. В свою очередь Григорий Стороненков озаботился кадровым голодом службы участковых уполномоченных и проблемами работы пункта полиции на улице Алёхина. Начальник ОМВД заявил, что штат участковых укомплектован почти полностью (48 из 51), а работой пункта полиции также пообещал лично заняться.

Валерий Лесников, который в новый созыв Думы избраться не смог, спросил полковника полиции о том, что лучше влияет на профилактику незаконной продажи алкоголя в ночное время. Вопрос был скорее риторический, потому что депутат тут же поинтересовался, не лучше ли было бы упорядочить такую торговлю, легализовав её в каких-то специальных заведениях, например, в крупных торговых центрах. Дескать, это выбило бы почву из под ног полулегальных алкозаведений в жилых домах. Ответу Сурина позавидовали бы в МИДе. Он сказал, что, как бы то ни было, дейсвующий ночной «сухой закон» даёт положительный эффект и «дезалкоголизация псковичей налицо», однако тут же дипломатично согласился, что предложение депутата стоит того, чтобы его рассмотреть.

Елена Полонская попросила пересмотреть схему организации дорожного движения возле домов 31 и 49 по Рижскому проспекту: «Чтобы выехать на Рижский проспект - у них стрелка только направо. А если им надо ехать в центр, людям приходится проезжать по дворовой территории. Жители просят, чтобы их двор перестали использовать как дублёра Рижского проспекта». Начальник горотдела МВД напомнил, что установка дорожных знаков к компетенции ГИБДД не относится — «мы можем только внести предложения». (О том, что этими вопросам занимается муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения, в которую входят депутаты и представители администрации города, он опять же дипломатично умолчал).

Наконец «яблочник» и врач «скорой помощи» Артур Гайдук попросил навести порядок на подъезде к приёмному покою городской больницы. Несмотря на запреты, там паркуют машины прямо на дороге, что мешает проезду медтранспорта. Цецерский парировал, что в данном случае одними карательными мерами действовать нельзя: людям, которые приезжают в больницу, тоже надо где-то оставить авто. Причем говорил он это, глядя на сити-менеджера Игоря Калашникова. Тот тут же отрапортовал, что администрация Пскова в следующем году планирует напротив приёмного покоя больницы организовать нормальную парковку.

То, ради чего

После этого депутаты перешли к рассмотрению блока из 3-х вопросов, которые победившие на выборах представители оппозиции более всего хотели бы обсудить уже в 6-м созыве. Речь шла о назначении конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера, поправках в бюджет и принятии поправок в генплан Пскова. Наиболее горячие головы накануне сессии даже писали, будто вынесение этих вопросов на внеочередную сессию обусловлено желанием городских властей «втихую» принять их старым составом депкорпуса. Впрочем, эти подозрения не выдерживали никакой критики. Во-первых, в новом созыве «Единая Россия» всё равно сохранила статус кво, то есть может принимать большинство решений вовсе без голосов своих политических оппонентов. Во-вторых, 2 вопроса из 3 на деле являлись скорее техническими — там практически не было поля для политического манёвра. Так, подготавливаемые финуправлением бюджетные поправки, как правило, лишь фиксируют реальное положение дел в казне да служат целям соблюдения бюрократических процедур. Ну а та самая комиссия сити-менеджера вовсе не избирает — она всего лишь даёт оценку соответствия кандидатов требованиям и составляет их рейтинг, ни к чему не обязывающий депутатов, которые в итоге и будут решать, кому доверить знаменитый «разводной ключ» от города.

В любом случае, рассмотрение двух последних из названных вопросов прошло без каких-либо ярких дискуссий и вообще обсуждений.

Первое заседание «сити-менеджерской» комиссии наметили на 25 сентября, чтобы к 30 сентября её члены уже разместили информацию в СМИ о выборах одного из двух градоначальников и опубликовали проект контракта с ним. Ну а избрать нового (или старого) главу администрации должны до 25 октября. «Понятно, что это будет делать уже новый состав Псковской городской Думы, но мы даём старт этого процесса» — сказал Цецерский и добавил, что приём документов от желающих стать главой администрации начнётся 1 октября.

При этом он зачитал предложенные в проекте решения имена представителей Думы в эту комиссию: глава города сам должен занять в ней должность председателя, Ольга Федорова рекомендовалась в состав «экзаменаторов» как «женщина и учитель, которая курирует социальный блок».

Самой интересной здесь была третья кандидатура — единственного представителя в новой Думе ЛДПР Сергея Барабанова. Этот выбор был показательным и, более того, прогнозируемым: на утро после прошедших выборов глава Пскова сделал такое заявление по поводу прошедшей избирательной кампании: «Если мы раньше блокировались с нашими оппонентами и выстраивали конструктивную с ними работу, то сегодня я уже не вижу оснований для того, чтобы блокироваться с такими людьми». Проще говоря, фракции КПРФ и «Справедливой России» в глазах нынешнего градоначальника стали a priori недоговороспособными, и единственный в новой Думе представитель «соколов Жириновского» стал тем единственным, кто сможет помочь «единороссам» изобразить межфракционную солидарность.

Однако депутат Олег Смирнов заметил, что думский комитет рекомендовал развести технические вопросы организации конкурсной комиссии и вопросы формирования её состава. И то верно: любые «персональные» решения в гордуме, согласно уставу, могут приниматься только тайным голосованием. В результате проект приняли за основу, а завершить этот процесс придётся уже новому созыву.

Затем парламентарии быстро и без лишних обсуждений разобрались с вопросом о бюджетных поправках, и подошли к главному — вопросу о генплане. С докладом выступил главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Он бегло рассказал, что разработчиком поправок в генплан стало победившее в тендере псковское ООО «Национальный земельный фонд».

«Работа была проведена в соответствии с техническим заданием в полном объеме. Работа была очень большая и очень сложная, она выносилась на градостроительный совет, на общественные слушания, она согласована со всеми заинтересованными службами, включая госкомитет по охране памятников, прокуратуру. Все заключения были положительными - остаётся последний шаг: решение Думы, — подталкивал депутатов к «правильному» голосованию Контратьев. — Концепция развития Пскова не меняется, не передвигаются границы, не меняются основные пятна под жилищную застройку, промышленность, военные объектыю Изменения касаются точечных вопросов в связи с решениями областного Собрания и администрации региона, например, в связи с принятием стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года. Также специальной комиссией было собрано очень много пожеланий от физических и юридических лиц — в основном по функциональному зонированию. Все обращения очень тщательно рассматривались, с выездом на место и так далее».

В поддержку главархитектору выступила и курирующая вопрос замглавы горадминистрации Татьяна Иванова. Она решила сыграть на важных для защитников исторической идентичности Пскова нюансов и принялась перечислять: в «отредактированно» генплане учтены новые охранные зоны объектов культурного наследия, отдельно нанесена граница исторического поселения «город Псков», внесли зоны мемориальных погребений и лагеря «Шталаг», внесены корректировки в санитарные зоны, в частности, возле кладбища в Корытово, для нормального функционирования аэродрома уточнены зоны городских лесов, сохранили все рекреационные зоны, в том числе оставили рекреационной зону стадиона Электрон...

Ложку дёгтя внёс «яблочник» Гайдук. «Я поговорил с Союзом архитекторов, они сказали, что это подгонка старого генплана под интересы застройщиков, под высотную 18-этажную эту застройку». Однако же депутат заметил, что в документе есть и положительные моменты - «по Электрону, по Шталагу» — в связи с чем он не будет голосовать против, а воздержится.

Татьяна Иванова парировала, что ни одной новой зоны для высотной застройки разработчики поправок в генплан не предусмотрели, а, наоборот, сократили такую зону в районе Сиреневого бульвара, чтобы сохранить там привычную коттеджную застройку. Однако слова уже просил ещё один депутат областного Собрания, лидер местного «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он заявил, что предложенные поправки в целом вредны. Однако подобрал он для своего тезиса очень неконкретные и туманные агрументы. Во-первых, «яблочнику» не понравилось, что проект делала не градостроительная, а землеустроительная организация. Во-вторых, продолжил он, техзадание для этих поправок делалось в первую очередь в интересах крупных застройщиков. И вообще, резюмировал выступающий, документ не решает стратегических задач, а лишь отражает многочисленные интересы развития бизнеса, что не является задачей такого документа.

На это Валерий Лесников заметил, что для разработки нового качественного генплана новый созыв Думы вполне может выделить деньги и дождаться окончания разработки полностью нового документа, но если сейчас не принять предложенный, то будут ущемлены интересы сотен простых псковичей. Так документ и приняли.

Подарки на память

Оставшиеся в повестке дня вопросы собравшиеся в тесном зале щёлкали как орехи. Какие-либо оживления в ритмичном «Вопрос такой-то. Ставлю за основу - кто «за»?» возникли лишь пару раз.

Так, при рассмотрении проекта решения о даче согласия администрации инженерно-лингвистической гимназии на предоставление в аренду помещения под организацию школьного буфета парламентарии сделали маленькую, но очень существенную поправку: в формулировке «без проведения торгов» поменяли предлог на «с». Мелочь, благодаря которой теперь все предприниматели смогут побороться за право устроить точку питания в новой псковской школе.

Одно из голосований оказалось «подарком на память» проигравшему выборы в новый созыв депутату Владимиру Коваленко. Коллеги согласовали закрепление за «Горводоканалом» бесхозной скважины на улице Лужской в районе Белый Мох, что позволит муниципальному предприятию нормально обслуживать этот источник воды. Цецерский отметил, что Коваленко давно обещал жителям решить этот вопрос. «3 года просил!», — воскликнул сам застрельщик обсуждения, но тут же услышал со всех сторон рассказы о подобных проблемах в других округах.

«Добив» повестку дня, глава города поблагодарил всех за работу и ещё раз заявил: «Не волнуйтесь, сессия законна на все 100%!»

Впрочем, депутаты в это время уже заинтересованно спрашивали друг у друга: «Вы идёте наверх?» Видимо, там уже всё было готово для прощального банкета.

Олег ЗАХАРОВ