Спасибо Довлатову за это

11:49, 18 сентября 2017, ПАИ

На прошедших выходных благодаря фестивалю Сергея Довлатова «Заповедник» Псков получил концентрированную инъекцию из двух кинопоказов, трёх концертов, четырёх спектаклей, из нескольких выставок, творческих встреч и лекториев. Довольная публика в эйфории передвигалась от концертного зала к галерее, из театра на набережную, с лектория на показ и обратно. Вышел такой себе фестиваль-прогулка.

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Одна моя знакомая призналась, что «готова есть голый батон» лишь бы иметь возможность приобщиться к подобным событиям. Но не батоном единым, да и, к тому же, вход на большую часть мероприятий фестиваля оказался бесплатным. Достаточно было заранее позаботиться о пригласительных и составить себе индивидуальный маршрут.

Всюду успеть не представлялось возможным, и зрительские потоки разделились. В чью-то «дорожную карту» вошла граффити-инсталляция под открытым небом, альтернативный хип-хоп от Anacondaz и неформатный Лёха Никонов на малой сцене театра, кто-то выбрал предпремьерный показ «Аритмии» Бориса Хлебникова, спектакль-экскурсию по Заповеднику и встречу со знаменитым Андреем Звягинцевым, который прибыл в Псков (причём во второй раз) прямиком с кинофестиваля в Торонто. В первый свой приезд режиссёр представлял картину «Левиафан», вчера – «Нелюбовь». Звягинцев и псковичи проговорили почти два часа, и этого совершенно точно оказалось недостаточно.

Третий год фестивалю «Заповедник», по счастью, удаётся обойтись без официоза, общих мест и пафоса, сохранить камерность и особую, для каждого свою, атмосферу. Здесь просто смотрят и слушают, смеются и поют, много разговаривают, вспоминают и, чего уж, выпивают за творчество Сергея Донатовича прямо посреди действа.

Давно ли вам перед постановкой в качестве «велком дринка» наливали рюмку, угощали бутербродом с селёдкой пряного посола и яйцом вкрутую? Ни разу? Значит, вам пока не посчастливилось стать зрителем необычного спектакля-квартирника «Невидимая книга».

Режиссёр Семён Серзин из объединения молодых актёров «Fильшты-Kozlы» (по именам преподавателей Вениамина Фильштинского и Григория Козлова) посвятил свой квартирник неизданным и ненаписанным произведениям Сергея Довлатова, уместив в часовую постановку рассказ о довлатовской эпохе и окружении писателя. В её основу легли записи, которые писатель делал в своих блокнотах. Но первостепенную роль в «Невидимой книге» играет совсем не текст, а особая атмосфера и непривычный формат подачи спектакля.

Театральными подмостками для квартирника стал один из городских баров. Прибывавшей публике с порога предлагалось выпить «по маленькой», а также приобрести из-под полы стихи начинающего поэта Иосифа Бродского по 10 рублей за штуку. Столы и реквизит оказались расставлены так, что зрители находились в некотором замешательстве. Во-первых, они невольно стали частью действа, во-вторых, каждый подозревал в соседе актёра, который вот-вот должен произнести положенную реплику.

В итоге шутили и хандрили в духе Довлатова всего шесть человек. Причём делали это под песни Сиксто Родригеса. Американский музыкант из-за невостребованности на родине вынужденно завершил карьеру и лишь через двадцать с лишним лет абсолютно случайно узнал о своей ошеломительной популярности в странах Южной Африки. Этому факту посвящён оскароносный документальный фильм «В поисках сахарного человека» («Searching for Sugar Man»).

Отношения Довлатова с родной страной тоже не заладились, в СССР его прозу не печатали нигде кроме самиздата, зато за годы эмиграции в США издано 12 книг писателя. Возможно, сделав главным саундтреком спектакля песню «Sugar man», режиссёр провёл параллель между Родригесом и Довлатовым. В любом случае «сахарный человек» вписался в «Невидимую книгу» как нельзя лучше.

Квартирник в Пскове должны были показать только один раз, однако количество желающих его увидеть превысило число зрительских мест. Организаторы пошли навстречу псковичам и сделали два показа, во время которых не воспрещалось разговаривать с соседом и угощаться коньяком из реквизита. Довлатов был бы доволен.