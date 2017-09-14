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Экономика

Малый и средний бизнес нашел поддержку госкомпаний

Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса за 2017 год составил 1,3 трлн рублей, чем поставил рекорд в торговом обороте между крупными компаниями и представителями малого бизнеса. Об этом пишет газета «Известия».

Глава корпорации развития малых и средних предприятий (МСП) Александр Браверман рассказал, чем можно объяснить такой рост объемов закупок, а также кто является главным заказчиком у МСП. «Рост в этом году прежде всего связан с тем, что вступило в силу постановление правительства, расширяющее перечень заказчиков, которые должны работать по закону о закупках юридических лиц, с 200 до 419», — заявил он, отметив также, что лидерами по объему закупок у МСП сейчас являются «Роснефть», РЖД, «Ростелеком», «РЖДстрой» и Сбербанк.

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост привлекательности МСП перед лицом крупных бизнес-игроков.

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