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Общество

Более 40 млрд рублей взыскали с отпускников приставы в 2017 году

С января по сентябрь 2017 года ограничения на выезд задолжавших государству россиян позволили взыскать с них 41,1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как рассказали в службе, сейчас временно «невыездными» могут стать граждане, имеющие долги на сумму более 10 тыс. рублей — речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам. С 1 октября 2017 года порог для невыезда повышается с 10 до 30 тыс. рублей.

В ведомстве уверены, что практика ограничения выезда за границу России за долги обоснована и крайне эффективна.

По данным ФССП, на 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смогли 11 тыс. 921 должник.

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