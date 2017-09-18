По народному календарю наступило время для предсказаний и ворожбы

09:29, 18 сентября 2017, ПАИ

18 сентября по народному календарю наступил день Захария и Елизаветы, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне. Супруги достигли пожилого возраста, но детей не имели. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказание лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына. Во время избиения младенцев Елисавета с Иоанном укрывались в пустыне. В это время Захария схватили и требовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ничего не сказал, и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета умерла спустя 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна вскормил ангел.

Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

На Захария и Елизавету (Елисавету) было также принято выгонять березовыми вениками лихорадку. «Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута», — так описывали ее предки. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и парились.

Считалось, что рожденный на Захария и Елизавету обладает особой силой: его не трогали ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека старались нанять в пастухи, чтобы он берег скотину от нечистой силы да от злого волка. Также верили, что если рожденный в этот день накосит сена, то коровы будут есть это сено с особым удовольствием, а после дадут вкусное молоко.

По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной, а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.