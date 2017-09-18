В Пскове завершились работы по ликвидации подтоплений

08:54, 18 сентября 2017, ПАИ

17 сентября в Пскове завершились работы по ликвидации подтоплений на территории города, стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 12 по 13 сентября в Пскове выпало 32 мм осадков. В результате оказались подтоплены участки проезжих частей улиц Труда, Звёздной, Петровской, Коммунальной, Конной, Текстильной и проспект Энтузиастов, а также 38 придворовых территорий.

Работы по откачке воды на участках дорог были закончены еще 13 сентября.