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Общество

В Пскове завершились работы по ликвидации подтоплений

17 сентября в Пскове завершились работы по ликвидации подтоплений на территории города, стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 12 по 13 сентября в Пскове выпало 32 мм осадков. В результате оказались подтоплены участки проезжих частей улиц Труда, Звёздной, Петровской, Коммунальной, Конной, Текстильной и проспект Энтузиастов, а также 38 придворовых территорий.

Работы по откачке воды на участках дорог были закончены еще 13 сентября.

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