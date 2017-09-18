Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября

09:09, 18 сентября 2017, ПАИ

С 20 сентября по 20 октября в Псковской области пройдет акция по выявлению и пресечению нарушений законодательства, регулирующего вопросы оборота, хранения и учета спиртосодержащей и алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В связи с этим в указанный период на телефон «горячей линии» 69-83-34 и на сайт прокуратуры области принимается информация о реализации алкогольной продукции в местах, где запрещена продажа алкоголя в розницу: на военных объектах, на территории образовательных, учебных, медицинских и спортивных учреждений и рядом с ними, в общественном транспорте городского и пригородного сообщения, а также на его остановках, в учреждениях культуры, за исключением реализации слабоалкогольных напитков в точках общественного питания; в местах большого скопления людей, в том числе на рынках, вокзалах, в аэропортах, а также рядом с ними, на автозаправочных станциях (АЗС) и нестационарных торговых объектах.

Также принимаются сообщения о случаях несоблюдения хозяйствующими субъектами при реализации алкогольной продукции временных ограничений (продажа алкогольной продукции не допускается с 21:00 до 11:00), о реализации алкоголя несовершеннолетним.