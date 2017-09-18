50 тысяч рублей заплатит начальник УГХ Пскова за нарушение закона в сфере закупок

09:42, 18 сентября 2017, ПАИ

Штраф в размере 50 тысяч рублей назначен начальнику Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров за нарушение законодательства в сфере закупок.

Дело об административном правонарушении в отношении руководителя УГХ рассмотрело Псковское УФАС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что действия Алексея Захарова по дроблению муниципального заказа и заключению семи договоров на содержание объектов зеленого хозяйства Пскова с единственным поставщиком противоречат требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке.

Постановлением заместителя руководителя Псковского УФАС России от 5 сентября начальник Управления городского хозяйства признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ, ему назначен штраф.