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Общество

50 тысяч рублей заплатит начальник УГХ Пскова за нарушение закона в сфере закупок

Штраф в размере 50 тысяч рублей назначен начальнику Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров за нарушение законодательства в сфере закупок.

Дело об административном правонарушении в отношении руководителя УГХ рассмотрело Псковское УФАС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры  области. Установлено, что действия Алексея Захарова по дроблению муниципального заказа и заключению семи договоров на содержание объектов зеленого хозяйства Пскова с единственным поставщиком противоречат требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке.

Постановлением заместителя руководителя Псковского УФАС России от 5 сентября начальник Управления городского хозяйства признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ, ему назначен штраф.

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