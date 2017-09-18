Как сделать успешным спектакль узнали студенты псковского колледжа искусств

09:51, 18 сентября 2017, ПАИ

В рамках фестиваля «Книжная яблоня» в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошли мастер-классы с участием студентов и преподавателей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, в частности, студенты специальностей «Социально-культурная деятельность», «Театральное творчество», «Фото видео творчество» приняли участие в мастер-классе выпускницы Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), актрисы Василисы Кошкиной «Как сделать успешным спектакль». Итогом занятия стала постановка спектакля по мотивам русской народной сказки «Колобок» в исполнении студентов.

Для обучающихся по специальностям «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и Народные промыслы», «Фото видео творчество» прошли мастер-классы по мультипликации. Их провели режиссёр, продюсер творческого объединения «Фант Элефант», соавтор инклюзивного проекта «Большая дорога для маленьких» Дмитрий Шаров и Василиса Кошкина.

Под руководством мастеров студенты создали мультипликационный фильм из пластилина «Летающие овечки». По словам участников мастер-класса, сюжет фильма им подсказал рисунок на платье Василисы – спящие кошка и мышь на лугу в цветах, а над ними летающие овцы.

Писательница Ая эН провела мастер-класс, во время которого познакомила студентов с технологией создания квеста по литературным произведениям и художественным фильмам.