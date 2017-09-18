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Культура

Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове

17 сентября программа третьего фестиваля «Заповедник» в Пскове завершилась комедией в двух действиях режиссера Григория Козлова «Старший сын». На сцену Псковского академического театра драмы вышли актеры театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Спектакль прошел с аншлагом. Среди зрителей был губернатор Псковской области Андрей Турчак с семьей.

Спектакль поставлен по пьесе, написанной Александром Вампиловым в 1960-е годы и уже давно признанной классикой отечественной драматургии. Сюжет повествует о молодых людях, которые, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках ночлега они попадают в дом странного музыканта, где сочиняют историю о том, что один из них — сын хозяина дома. Эта ложь приводит к неожиданным последствиям и переворачивает жизнь всех героев пьесы.

В спектакле заняты Максим Блинов, Михаил Касапов, Арсений Семенов, Алексей Ведерников, Евгений Шумейко, Сергей Алимпиев, Николай Куглянт, Алена Артемова, Полина Приходько, Александра Мареева, Юлия Нижельская, Полина Сидихина, Анна Арефьева, Ольга Каратеева, Арина Лыкова, Ольга Афанасьева, Владимир Карпов, Евгений Перевалов.

Постановка получила приз зрительских симпатий XXI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» и премию «Прорыв» в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль Васеньки в исполнении Евгения Шумейко.

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