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Политика

Акцизы на топливо повысятся в России в 2018 году

В 2018 году в России будут повышены акцизы на топливо. Соответствующее решение приняло Правительство РФ в ходе бюджетных совещаний, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщения неназванных чиновников.

По словам источников издания, акцизы увеличатся дважды. Первое подорожание произойдет 1 января, второе — 1 июля, в обоих случаях рост составит 50 копеек. Отмечается, что это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом. Так, индексация на инфляцию в 4% составляет примерно 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизтоплива.

В итоге повышения акцизов литр бензина в розничной торговле может подорожать на 60 копеек, в итоге цена превысит 40 рублей.

Предполагается, что в результате повышения акцизов бюджет получит около 55–60 млрд рублей дополнительных доходов. Средства направят на строительство трасс «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму.

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