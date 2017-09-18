Шесть человек претендуют на пост главы Гдовского района

10:42, 18 сентября 2017, ПАИ

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Гдовского района. Всего документы представили шесть человек, сообщили Псковскому агентству информации в Территориальной избирательной комиссии Гдовского района.

В частности, «Единая Россия» выдвинула первого заместителя главы района Николая Капитонова, партия «Яблоко» - главу городского поселения «Гдов» Юрия Павлова, ЛДПР – медработника Сланцевской больницы (Ленинградская область) Жанну Романчук. От партии «Коммунисты России» на выборы идёт первый секретарь комитета регионального отделения этого политического объединения Дмитрий Иванов, от партии «Родина» - руководитель её областного отделения Константин Вилков, от «Партии Роста» - директор ООО «ПХМК «Карельский гранит-Псков» Игорь Романов.

Напомним, что досрочные выборы главы Гдовского района состоятся 12 ноября. Необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района приняло отставку главы района Михаила Разумнова. Он написал заявление о сложении полномочий.