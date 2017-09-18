Общественный транспорт в Псковской области планируется обновить

10:57, 18 сентября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов принял участие с заседании координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта РФ. Заседание прошло под председательством заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках мероприятия Александр Кузнецов провел рабочие встречи с представителями автобусных заводов — группы ГАЗ и «Волгабас» — по вопросам обновления подвижного состава общественного транспорта в Псковской области, включая закупку новых автобусов, их эксплуатацию и ремонт в течение всего срока эксплуатации. По мнению вице-губернатора, заключение контрактов жизненного цикла в сфере пассажирского транспорта способствует повышению заинтересованности производителей подвижного состава и транспортных организаций в конечном результате и качестве всех видов работ — от сборочного производства до выпуска автобуса на линию.

Участники совета обсудили практику правоприменения федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ходе заседания заслушаны доклады органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества.

В выступлениях говорилось о внедрении автоматизированных систем безналичной оплаты проезда на транспорте и встречных проблемах при реализации проекта. Отмечена необходимость формирования в регионах и муниципалитетах кадровой политики уполномоченных органов исполнительной власти.

Одним из важных моментов реализации федерального закона, по мнению собравшихся, стало установление порядка определения начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

«Соответствующий проект приказа подготовлен и прошел обсуждение с участием представителей регионов и бизнес-сообщества на рабочих совещаниях в министерстве. В ближайшее время планируется направить проект приказа в Минэкономразвития России для оценки регулирующего воздействия», — проинформировал присутствующих заместитель министра.

Николай Асаул также сообщил, что в рамках исполнения поручений президента РФ Минтранс России внес в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий для внедрения риск-ориентированного подхода при лицензионном контроле установление равных требований к перевозчикам в виде лицензирования их деятельности по всем видам перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Он направлен на повышение безопасности перевозок пассажиров, создание равных условий допуска к их осуществлению. Решением Правительства РФ 5 сентября законопроект внесен в Государственную Думу.

Участники заседания также обсудили ряд вопросов по совершенствованию правового регулирования.