Сбербанк проведет в Пскове и Великих Луках «День кредитования малого бизнеса»
Псковское отделение Сбербанка приглашает жителей Пскова и Великих Лук на «День кредитования малого бизнеса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
Мероприятие состоится 21 сентября в следующих офисах банка: Псков, Октябрьский проспект, 23/25, Великие Луки, проспект Ленина, дом 41.
«Клиенты, нацеленные на получение кредита на развитие малого бизнеса, смогут не только оформить заявку на кредит и лизинг, но и проконсультироваться у специалиста по новым кредитным продуктам банка, а также узнать свою кредитную историю», - добавили в банке.