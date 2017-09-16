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Убийство 26-летней девушки раскрыто в Великих Луках

Убийство 26-летней девушки раскрыто в Великих Луках. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что вечером 13 сентября в Великих Луках мужчина зарезал бывшую сожительницу на глазах у её малолетней дочери. Преступление произошло на лестничной площадке в доме по Мурманской улице.

Подозреваемого задержали в Великолукском районе.

По  некоторым данным, между ним и девушкой произошел конфликт на почве ревности, злоумышленник пустил в ход нож, а затем скрылся.

В настоящее время следственный отдел по городу Великие Луки  Следственного управления  Следственного комитета  Российской Федерации  по Псковской области проводит необходимые следственные действия.

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