Пропавшего в лесу псковича разыскивает полиция

19:29, 18 сентября 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 80-летнего Владислава Пономарёва, уроженца Новосибирской области Пономарёв, который проживает в Пскове в доме по улице А. Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 27 июля текущего года он отправился за ягодами и грибами в район деревень Иваново болото - Крупп Печорского района.

Приметы: на вид 80 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серые, носил очки в чёрной оправе.

На момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку военного образца, черные плащевые штаны и черные резиновые сапоги. При себе имел мобильный телефон, паспорт и пропуск в погранзону на своё имя, а также рюкзак тёмно-зёленого цвета и белое пластмассовое ведро.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего или обнаружившим в лесном массиве документы на имя Владислава Пономарёва либо его вещи, фрагменты одежды, обуви, полиция просит обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.