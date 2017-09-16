В Невельском районе КАМАЗ въехал в ВАЗ с пьяным водителем за рулем

11:31, 18 сентября 2017, ПАИ

17 сентября в Невельском районе на 508-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель - граница Белоруссии 24-летний водитель автомобиля КАМАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной ВАЗ-2105 под управлением 30-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП водителю ВАЗа потребовалась госпитализация.

В тот же день в Себежском районе на 80-м километре дороги Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при выезде с второстепенной на главную дорогу не пропустил машину «Мазда 6» под управлением 28-летнего молодого человека и столкнулся с ней. Водители и 28-летняя пассажирка «Мазды» получили травмы.

16 сентября в Островском районе на 360-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель 57-летний водитель автомобиля МАН с полуприцепом при несоответствии скорости конкретным дорожным условиям не справился с управлением и наехал на стоящий «Форд Фокус», за рулем которого находился 44-летний мужчины. После этого большегруз продолжил движение и врезался в стоящий «Опель Зафира» под управлением 51-летнего мужчины. Затем МАН съехал в кювет, а «Опель» по инерции продолжил движение и въехал в «Ниссан Мурано» под управлением 42-летней женщины. В итоге 35-летний пассажир «Форда» от полученных травм погиб на месте, водитель машины доставлен в больницу.

В этот же день в деревне Гультяи Пустошкинского района 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Минск» под управлением 21-летнего молодого человека и совершил с ним столкновение. Мотоциклист госпитализирован.

Кроме того, в Печорах на улице Заводской 47-летний водитель машины «Лада Гранта» наехал на 31-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу.

В Стругах Красных на улице Советской 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные дни, 16 и 17 сентября, на территории Псковской области зарегистрированы 7 ДТП, в которых два человека погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД остановили 26 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.