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Общество

Скончался оперный певец Зураб Соткилава

Сегодня, 18 сентября, в Москве в возрасте 80 лет скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», - сказал Владимир Урин. РИА Новости со ссылкой на родных артиста пишет, что  Зурабу Соткилаве была проведена операция, после которой он чувствовал себя неплохо. «Была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался», — сказал собеседник агентства.

Советский, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме, он закончил горно-геологический факультет Тбилисского политехнического института, после чего поступил в Тбилисскую консерваторию.

Творческий путь певца начался в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 - 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе «Кармен», после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди», неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Зураб Соткилава с 1974 года работал в Большом театре, был педагогом, профессором Московской консерватории.

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