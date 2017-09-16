Наркомана, покупавшего вещества в США и Европе, будут судить в Псковской области

11:23, 18 сентября 2017, ПАИ

19 сентября Псковский областной суд начнёт слушание по уголовному делу в отношении страдающего наркоманией 31-летнего жителя Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, мужчина обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 3 и пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере), а также в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 - частями 2 и 3 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение наркотических средств и психотропных веществ).

Согласно предъявленному обвинению, в октябре-декабре 2016 года с помощью интернета для личного пользования мужчина приобретал наркотические и психотропные вещества из Евросоюза и США. К псковичу они попадали путем незаконного перемещения почтовых отправлений через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, а также почтовых отправлений из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Почтовые отправления поступали в одно из почтовых отделений Пскова, где в результате оперативно-розыскных мероприятий они обнаружены и изъяты из незаконного оборота. При попытке получить очередную посылку наркомана задержали сотрудники правоохранительных органов.