0
09:09
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
17:18
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
16:41
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
11:48
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова
09:57
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17:43
Небольшой дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 17 сентября
14:35
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
Еще новости
Общество

Здание отдела полиции с изолятором в Острове планируется реконструировать

УМВД РФ по Псковской области объявило аукцион на реконструкцию административного здания отдела полиции с изолятором временного содержания в Острове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 45 млн 956 тыс. 825 рублей, источник финансирования — средства федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, обновить инженерные сети, позаботиться о благоустройстве и озеленении прилегающей территории. Срок исполнения контракта — до 10 декабря 2017 года.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
18 сентября 2017
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
17 сентября 2017
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
17 сентября 2017
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО) 7
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова
17 сентября 2017
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова 2
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17 сентября 2017
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале 7
Небольшой дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 17 сентября
16 сентября 2017
Небольшой дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 17 сентября
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
16 сентября 2017
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
16 сентября 2017
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети

Идет загрузка...