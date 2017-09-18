Здание отдела полиции с изолятором в Острове планируется реконструировать
УМВД РФ по Псковской области объявило аукцион на реконструкцию административного здания отдела полиции с изолятором временного содержания в Острове. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 45 млн 956 тыс. 825 рублей, источник финансирования — средства федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.
Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, обновить инженерные сети, позаботиться о благоустройстве и озеленении прилегающей территории. Срок исполнения контракта — до 10 декабря 2017 года.