16 килограммов гашиша обнаружены у пассажира автобуса «Рига – Москва» на границе в Псковской области

12:01, 18 сентября 2017, ПАИ

У пассажира автобуса «Рига – Москва» на границе в Псковской области были обнаружены 16 килограммов гашиша. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской таможне, 36-летний гражданин Литвы, перевозивший наркотик, был задержан на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки.

При прохождении таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, запрещённые или ограниченные к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

При проведении таможенного контроля ручной клади с применением досмотрового рентгеновского оборудования в его чемодане обнаружены брикеты с веществом серо-бурого цвета. Ничего кроме этого в чемодане не было.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем. Масса перемещаемого наркотического средства составила 16,265 килограмма, что является особо крупным размером.

В отношении гражданина Литвы возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.