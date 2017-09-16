0
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10:42
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
Еще новости
Происшествия

16 килограммов гашиша обнаружены у пассажира автобуса «Рига – Москва» на границе в Псковской области

У пассажира автобуса «Рига – Москва» на границе в Псковской области были обнаружены 16 килограммов гашиша. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской таможне, 36-летний гражданин Литвы, перевозивший наркотик, был задержан на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки.

При прохождении таможенного контроля мужчина  выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, запрещённые или ограниченные к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

При проведении таможенного контроля ручной клади с применением досмотрового рентгеновского оборудования в его чемодане обнаружены брикеты с веществом серо-бурого цвета. Ничего кроме этого в чемодане не было.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем. Масса перемещаемого наркотического средства составила 16,265 килограмма, что является особо крупным размером.

В отношении гражданина Литвы возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4  статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
10 сентября 2017
2 человека погибли в Псковской области из-за курения

Идет загрузка...