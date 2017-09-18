0
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
Еще новости
Происшествия

Псковичка может оказаться за решёткой из-за несчастной любви

Жительница Пскова предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

29 июля из-за несчастной любви обвиняемая выпила несколько бокалов вина, затем решила сесть за руль своего автомобиля и прокатиться по территории Псковского района. В прокуратуре отметили, что в сентябре 2016 года девушка уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Псковичке грозит до двух лет тюрьмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины

Идет загрузка...