Псковичка может оказаться за решёткой из-за несчастной любви

12:45, 18 сентября 2017, ПАИ

Жительница Пскова предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

29 июля из-за несчастной любви обвиняемая выпила несколько бокалов вина, затем решила сесть за руль своего автомобиля и прокатиться по территории Псковского района. В прокуратуре отметили, что в сентябре 2016 года девушка уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Псковичке грозит до двух лет тюрьмы.