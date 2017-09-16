Уроженцу Дагестана грозит до 10 лет тюрьмы за избиение мужчины поленом в псковском баре

12:10, 18 сентября 2017, ПАИ

Житель Псковского района, уроженец Дагестана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в ходе следствия установлено, что 9 марта обвиняемый, находясь в одном из баров Псковского района, в ходе конфликта несколько раз ударил поленом по голове оппонента.

Мужчина ранее уже был судим за совершение тяжкого преступления, отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.