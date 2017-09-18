Законность вырубки леса в Пушкиногорском районе выясняют псковские активисты ОНФ

14:08, 18 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области инициировали проведение проверки по факту вырубки лесных насаждений на территории Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В региональное отделение ОНФ поступил сигнал от местного жителя, который сообщил, что на лесной территории вблизи деревни Буравенец в Велейской волости Пушкиногорского района ведутся несанкционированные лесозаготовительные работы. Вырубке подверглись как участок лесного фонда, находящийся в частной собственности, так и территория государственного лесного фонда. По информации местных жителей, валка деревьев производится без проведения необходимых подготовительных мероприятий: не обозначены границы отведенной лесосеки, отсутствует порубочный билет. Граждане также указали, что производится спил запрещенных к рубке дубов и можжевельников, гусеничная техника портит плодородный слой путем смещения его в отвалы вместе с порубочными остатками.

Общественники выехали на указанное место и зафиксировали факт рубки. «Мы увидели целиком лежащие спиленные дубы, также на делянке брошены верхушки стволов, порубочные остатки частично разбросаны, свалены в гурты, остались не спиленные сухостойные деревья и отдельно стоящие тонкие сосны высотой более 12-15 м. Как нам сообщили местные жители, с данного участка было вывезено около 150 куб. м древесины, а в настоящее время вырубка ведется на паевых землях сельхозназначения севернее деревни Росляки, откуда также ежедневно вывозится лес и работает техника», – пояснил член регионального штаба ОНФ Сергей Елизаров.

Общественники направили обращение в комитет по природопользованию и охране окружающей среды администрации региона, региональное управление Росприроднадзора и в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту и принять соответствующие меры реагирования.

«Мы не в первый раз выезжаем с проверками по сообщениям о вырубке леса. Очаги по вырубке с нарушениями периодически появляются, но масштабных нарушений мы пока не выявляли. Борьба с «черными лесорубами» и профилактическая работа в этом направлении стоит в повестке деятельности регионального отделения ОНФ», – отметил Елизаров.