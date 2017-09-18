Жителя Псковского района будут судить за угрозу убийством родственнику сожительницы

13:28, 18 сентября 2017, ПАИ

Житель Псковского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что 16 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с родственником сожительницы накинул ремень на шею последнего и высказал угрозу убийством.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.