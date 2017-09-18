Уголовное дело завели на осуждённого колонии в псковской Серёдке за попытку пронести наркотики

13:19, 18 сентября 2017, ПАИ

В исправительной колонии №4 (деревня Серёдка, Псковский район) осужденный пытался пронести наркотические средства, при этом дав взятку дежурному. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

По данным следствия, в августе отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области за пронос на территорию колонии наркотического средства мужчина дал взятку заместителю дежурного помощника начальника колонии дежурной части ИК-4. При передаче наркотического средства, осужденного задержали сотрудники ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

6 сентября 2017 года Псковский межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ.

Прокуратура Псковского района признала законным и обоснованным постановление заместителя руководителя Псковского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области о возбуждении уголовного дела в отношении осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ, факту дачи взятки должностному лицу ИК-4.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1, 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Одновременно органы предварительного следствия в отношении осужденного отбывающего наказание в ИК-4 возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 2 статьи 228 УК РФ по факту покушения на незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере. За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.