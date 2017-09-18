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Культура

55-й сезон откроется в Псковском областном театре кукол 23 сентября

23 сентября в Псковском областном театре кукол откроется юбилейный 55-й сезон. Первые спектакли нового сезона покажут в прежнем здании - на улице Конной, 3, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что премьерой нового сезона станет спектакль  «Приключения барона Мюнхгаузена» - «волшебная история, которая понравится детям и их родителям».

Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн.

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