Дмитрий Шахов требует закрыть островский изолятор

13:01, 18 сентября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в изоляторах временного содержания полиции в Бежаницком, Пушкиногорском, Опочецком, Островском, Печорском и Невельском районах.

Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, в ходе посещения изоляторов он провёл беседы и выслушал жалобы от граждан, отбывающих там наказания. Серьезных жалоб на нарушения условий содержания не поступило. По отдельным вопросам были приняты меры по устранению нарушений, даны разъяснения по разрешению жалоб, которые не относятся к компетенции омбудсмена. Проверка сохранности личных вещей всех граждан, отбывающих наказания, показала, что они находятся в сохранности, имеется их опись, добавил Дмитрий Шахов. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС не установлено.

Правозащитник отметил, в Псковской области постепенно исчезают места принудительного содержания граждан, не соответствующие международным и российским стандартам. «Современная телекоммуникационная система, которая смонтирована в ИВС, дополнительно позволяет обеспечивать права и безопасность лиц, находящихся здесь, санитарные помещения имеют горячее и холодное водоснабжение. Содержащиеся граждане обеспечиваются новыми постельными принадлежностями, ежедневными газетами, трехразовым питанием, которое готовят гражданские организации общественного питания», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он положительно оценил условия содержания и несения службы в ИВС полиции Пушкиногорского, Невельского, Опочецкого и Печорского районов. Нарушения при несении службы и содержания граждан, отбывающих административные правонарушения, были выявлены в Островском ИВС полиции. Дмитрий Шахов сообщил, что впервые целых 20 минут ожидал, чтобы попасть на территорию ИВС, хотя по федеральному закону допуск омбудсмена должен быть незамедлительным при предъявлении удостоверения. Кроме того, в нарушение закона в этом ИВС находился гражданин без документов, подтверждающих его полномочия и личность, также были зафиксированы иные нарушения в порядке содержания граждан.

По итогам проверки в адрес руководства УМВД по Псковской области будет направлено заключение об устранении выявленных недостатков, а в отношении ИВС в Островском районе – о его закрытии.

Все поставленные вопросы будут обсуждаться на ежеквартальном совещании уполномоченного по правам человека и руководства областной полиции общественной безопасности.