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Общество

Специалисты псковского Фонда капремонта приняли участие во Всероссийском съезде региональных операторов

Специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области приняли участие в IV Всероссийском съезде региональных операторов. Как сообщили Псковскому агентству информации в фонде, съезд состоялся 14-15 сентября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Свердловской области, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). В нём участвовали представители региональных операторов из 82 регионов.

В рамках съезда рассматривались вопросы, связанные с изменениями в законодательстве в сфере регулирования деятельности региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, повышения энергоэффективности при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подведены итоги нового порядка отбора подрядных организаций, обсуждались вопросы кадровой политики, формирования образовательных программ и профессиональных стандартов.

Напомним, что Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области занял в текущем году 16 место в рейтинге информационной открытости.

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