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Пойманы гаражные воры, терроризировавшие Остров

В Острове задержаны безработные молодые люди, подозреваемые в кражах имущества из гаражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, двое ранее судимых мужчин 30 лет и 31 года совершали кражи из гаражей на территории Острова. С 9  до 17  сентября воры проломили крышу в гараже и украли два велосипеда. Из другого гаража преступники украли электрокабель от сварочного аппарата.

Злоумышленники, взламывая замки в гаражах, похищали  сварочные аппараты, бензопилы, водяные насосы, видеорегистраторы, металлические лестницы, медный  провод и прочие  изделия  из  металла, Украденное они сдавали в пункт приема металла. Преступления совершались в ночное время. Передвигались воры пешком или на краденых велосипедах.

Подозреваемым вменяется совершение  девяти подобных краж. Возбуждены уголовные дела. В ходе следствия могут быть выявлены и другие  эпизоды их преступной деятельности.

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