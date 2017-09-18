Пойманы гаражные воры, терроризировавшие Остров

14:22, 18 сентября 2017, ПАИ

В Острове задержаны безработные молодые люди, подозреваемые в кражах имущества из гаражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, двое ранее судимых мужчин 30 лет и 31 года совершали кражи из гаражей на территории Острова. С 9 до 17 сентября воры проломили крышу в гараже и украли два велосипеда. Из другого гаража преступники украли электрокабель от сварочного аппарата.

Злоумышленники, взламывая замки в гаражах, похищали сварочные аппараты, бензопилы, водяные насосы, видеорегистраторы, металлические лестницы, медный провод и прочие изделия из металла, Украденное они сдавали в пункт приема металла. Преступления совершались в ночное время. Передвигались воры пешком или на краденых велосипедах.

Подозреваемым вменяется совершение девяти подобных краж. Возбуждены уголовные дела. В ходе следствия могут быть выявлены и другие эпизоды их преступной деятельности.