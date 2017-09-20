Пскович стал победителем соревнований на звание лучшего начальника караула УФСИН в городе Пушкин

22:30, 20 сентября 2017, ПАИ

Начальник караула отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Олег Горячев стал победителем соревнований на звание лучшего начальника караула уголовно-исполнительной системы северо-западного федерального округа. Соревнования проходили в городе Пушкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В течение двух дней конкурсанты демонстрировали навыки строевой, физической, боевой подготовки, строевые приемы с оружием и без него, сдавали зачет по специальной подготовке и делились опытом организации и руководства службой караулов по конвоированию.

По итогам смотра-конкурса Олег Горячев набрал максимальное количество баллов и занял высшую ступень пьедестала почета. Второе место занял представитель отдела по конвоированию УФСИН по Республике Карелия. Теперь победитель и призер представят северо-западный федеральный округ на третьем, заключительном этапе конкурса на первенство ФСИН России, который пройдет в ноябре текущего года, в Воронеже.

«Начальники караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию возглавляют караулы, которые занимаются этапированием осужденных и лиц, заключенных под стражу, по железнодорожным и автодорожным маршрутам», - отметили в пресс-службе.

Олег Горячев неоднократно выступал на конкурсах профессионального мастерства начальников караулов по конвоированию УИС и уже становился их победителем. Так, в 2007 году он победил в конкурсе на звание лучшего начальника караула Северо-Западного федерального округа, в 2008 году был вторым, а в 2009, 2010, 2012 годах - опять первым. Кроме того, Олег Горячев выходил и на Всероссийский уровень: в 2010 и 2012 годах он становился золотым призером конкурсов, в 2013 году - серебряным, а в 2014 году стал бронзовым призером.